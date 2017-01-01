13 NİSAN 2017
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ABD'de 8 yaşndaki çocuk ailesinin arabasını çalarak hamburger yemeye gitti

YouTube'dan araba kullanmayı öğrenen çocuk, ailesine ait arabayı gizlice alarak kardeşiyle trafiğe çıktı

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:10:58 Güncelleme: 18:14:17 AA

ABD'de 8 yaşındaki bir çocuk, yanına 4 yaşındaki kız kardeşini alarak ailesinin arabasıyla hamburger almaya gitti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, emniyet yetkilisi Jacob Koehler, Ohio eyaletine bağlı Doğu Filistin Kasabası'ndan küçük bir çocuğun araba kullandığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Koehler, canları hamburger isteyen çocukların, anne ve babasının uykuda olmasını fırsat bilerek arabanın anahtarını alarak evden çıktıklarını belirtti.

Küçük çocuğun trafikte katettiği yaklaşık 2,5 kilometre boyunca kavşaklardan ve demir yolu geçidinden geçtiğini ve hiçbir trafik kuralını ihlal etmediğini kaydeden Koehler, "Yolda tek bir şeye çarpmamış." dedi.

Koehler, fast food çalışanlarının, arabaya servis penceresinin önünde küçük çifti gördüklerinde olayın şaka olduğunu sandıklarını aktardı.

Polislere araba sürmeyi video paylaşım sitesi YouTube'dan video izleyerek öğrendiğini söyleyen çocuk ve kardeşi, ebeveynleri gelene kadar peynirli hamburger ve nuggetlarını yedi.

Bu arada çocuklara herhangi bir ceza verilmedi.

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