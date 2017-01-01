13 NİSAN 2017
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ABD Suriye Deaş
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ABD, DEAŞ'a ait kimyasal deponun vurulduğu iddiasını yalanladı

DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, "Suriye'nin iddiası tamamen uydurma ve yanlış bilgi yayma amaçlı" dedi

13 Nisan 2017 Perşembe, 20:35:58 Güncelleme: 20:48:38 AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Beşşar Esed rejiminin, "koalisyon güçlerinin Deyr-ez-Zor kentinde DEAŞ'a ait bir kimyasal silah deposunu vurduğu ve çok sayıda kişinin öldüğü" yönündeki iddiasını yalanladı.

DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye rejiminin dün ortaya attığı iddiayı net bir dille reddetti.

Belirtilen tarihlerde Deyr ez-Zor bölgesinde koalisyon uçaklarına ait hiçbir uçuşun olmadığını vurgulayan Dorrian, "Suriye'nin iddiası tamamen uydurma ve yanlış bilgi yayma amaçlı." ifadesini kullandı.

Suriye devlet televizyonu, koalisyon uçaklarının Deyr ez-Zor bölgesinde DEAŞ'a ait bir kimyasal silah deposunu vurduğunu ve bunun da İdlib'deki kimyasal silah saldırısını aslında Esed rejimi dışındaki unsurların yaptığını gösterdiğini iddia etmişti.

4 Nisan'da Esed rejiminin İdlib'de sarin gazıyla düzenlediği kimyasal saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş, ABD de kimyasal saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

ABD'li yetkililer, söz konusu kimyasal saldırının Esed rejimi tarafından yapıldığı konusunda herhangi bir şüphelerinin olmadığını bir çok kez ifade etmişti.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 17 dakika önce
    Katil ABD bu, her türlü pisliği yapar. Kimyasal silah ABd'nin işi. Suriye'de AbD için insanların ölmesi ve yerinden yurdundan edilmesi hiç de önemli değil. Onun için büyük israil projesi önemli..Bakın terör gruplarını kim destekliyor? Arkasında hep katil abd çıkıyor..
  • Misafir 28 dakika önce
    SURİYE HERKEZİN ANTRENMAN SAHASI HALİNE GELDİ
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