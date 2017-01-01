14 NİSAN 2017
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DÜNYA

'Tüm bombaların anası' Trump'ı gururlandırdı!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Afganistan'ı yapılmış nükleer olmayan en güçlü bomba olan 'tüm bombaların anası' ile vurmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi

14 Nisan 2017 Cuma, 11:11:08 Güncelleme: 12:29:54 HABERTURK.COM

ABD ordusu Afganistan'da 'tüm bombaların anası'(MOAB) denilen GBU-43'ü ilk kez kullandı. Başkan Trump, bombalamadan dolayı gururlu olduğunu söyledi ve operasyonu 'çok, çok başarılı' olarak tanımladı.

ABD'nin elindeki nükleer olmayan en güçlü bomba olarak bilinen bombanın kullanımıyla alakalı konuşan Trump, "Herkes neler olduğunu ve orduyu nasıl yetkilendirdiğimi biliyor. Dünyanın en iyi ordusuna sahibiz. Ordumuz işini harika yapıyor bu yüzden bütün yetkiyi onlara verdim." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer daha önce ABD'nin Afganistan'ı 'bütün bombaların anası' ile vurduğunu açıklamış, saldırıda DEAŞ'a ait dağ tünelleri ve mağaralarının hedef alındığını belirtmişti.

36 DEAŞ MİLİTANI ÖLDÜ

ABD'nin kullandığı GBU-43 bombasının verdiği zararla ilgili ilk açıklama Afganistan'dan geldi. Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırıda 36 DEAŞ militanının öldüğünü ve hiçbir sivile zarar gelmediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonunun uluslararası güçlerle Afgan hükümetinin koordinesinde gerçekleştiği belirtildi.

Bir bölge sakini ise saldırıyı, "Dün geceki saldırı gerçekten çok büyüktü. Bomba atıldıkdan sonra her yer sallandı." ifadeleriyle tanımladı.

Afganistan eski başkanı Hamid Karzai ise yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Karzai açıklamasında, "Bu teröre karşı savaş değil. Bu ülkemizin, yeni silahların test alanı olarak kötüye kullanılması." ifadeleri kullanıldı.

TÜM BOMBALARIN ANASI NEDİR?

ABD'nin Afganistan'ın Pakistan sınırından yer alan Nangarhar bölgesinde kullandığı GBU-43, 2002'de geliştirilmişti.

2007'de Rusya'nın geliştirdiği 'tüm bombaların babası' isimli bombaya karşın, ABD'li yetkililerin yapılmış nükleer olmayan en güçlü bomba olarak bahsettikleri GBU-43'ün 10 ton ağırlığında olduğu ve bu ağırlığın 8,164 kilo patlayıcı içerdiği biliniyor.

Kargo uçağı ile taşınabilen bombanın uygulamada mağara tipi yapılar için üretildiği biliniyor. Normal silahların ulaşamadığı noktalara ulaşabilen 'tüm bombaların anası'nın etkisi ortamda bulunan tüm oksijeni aleve çevirerek ilerliyor ve bu yöntemle tüm mağara ve tünel sisteminin içine girerek bu yapıyı çökertebilecek kapasite taşıyor.

Üretildikten 15 yıl sonra ABD tarafından kullanılan 'tüm bombaların anası'nın Afganistan'daki DEAŞ mağara ve tünellerine ne kadar zarar verdiği ise henüz bilinmiyor.

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