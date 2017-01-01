Esed'e 'hayvan' diyen Trump'a Suriye'den yanıt

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan, Esed'e 'hayvan' diyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Eyman Susan, "Eğer siz bir 'hayvan'sanız, diğer insanların da böyle olduğunu düşünmenize gerek yok. Beşşar Esed egemen bir devletin başkanı, halk tarafından seçildi. Ve tanımlamaları yapması gereken Suriye halkıdır, Trump değil" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Bir grup insanın üzerine kimyasal silahlar ve varil bombaları attığınız zaman o çocukların kolsuz, bacaksız ve yüzsüz halini görüyorsunuz." ifadesini kullanarak, bu saldırıları yapan Esed için "O bir hayvan." demişti.