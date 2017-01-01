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DÜNYA

Esed'e 'hayvan' diyen Trump'a Suriye'den yanıt

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Esed'e 'hayvan' benzetmesi yapan ABD Başkanı Trump'a yönelik, "Eğer siz bir hayvansanız, herkesin böyle olduğunu düşünmenize gerek yok" dedi

14 Nisan 2017 Cuma, 11:48:21 Güncelleme: 11:57:35 HABERTURK.COM

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan, Esed'e 'hayvan' diyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Eyman Susan, "Eğer siz bir 'hayvan'sanız, diğer insanların da böyle olduğunu düşünmenize gerek yok. Beşşar Esed egemen bir devletin başkanı, halk tarafından seçildi. Ve tanımlamaları yapması gereken Suriye halkıdır, Trump değil" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Bir grup insanın üzerine kimyasal silahlar ve varil bombaları attığınız zaman o çocukların kolsuz, bacaksız ve yüzsüz halini görüyorsunuz." ifadesini kullanarak, bu saldırıları yapan Esed için "O bir hayvan." demişti.

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