14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
papa francis
DÜNYA

Papa Francis, eski mafya üyelerinin ayaklarını yıkadı

Papa Francis, Paskalya öncesi ayak yıkama ritüelini Roma yakınlarında bir cezaevinde gerçekleştirdi

14 Nisan 2017 Cuma, 11:55:50 Güncelleme: 11:57:40 HABERTURK.COM

Hristiyan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya öncesinde İtalya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde eski mafya üyelerini ziyaret etti.

Papa, Paskalya öncesindeki ayak yıkama rituelini de bu cezaevinde gerçekleştirdi. Hristiyanlık geleneğini takip eden Papa Fransic, bir grup mahkumun ayağını yıkadı ve öptü.

Papa'nın 12 mahkumun ayağını yıkadığı belirtilirken, bu mahkumlardan 3'ünün kadın olduğu ve 2'sinin de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış olduğu belirtildi.

Papa, mahkumların ayaklarını yıkaması ile ilgili olarak, "Sevginin yayılması için bir kölenin yaptığı iş. Eğer, hapisteki refakatçileriniz için bir şeyler yapabiliyorsanız, yapın. Başkalarına hizmet etmek, bu aşktır. Hepimiz günahkarız. Hepimizin kusurları var." ifadelerini kullandı.

Paskalya öncesinde ayak yıkama ritüeli, kökeni Hz. İsa dönemine kadar uzanan bir Katolik geleneği. İnanca göre, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece 12 havarisinin ayaklarını yıkaması alçakgönüllüğü temsil ediyor.

Vatikan da genelde cezaevlerinde olmak üzere, yıllardır bu alçakgönüllü geleneği sürdürüyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Esed'e 'hayvan' diyen Trump'a Suriye'den yanıt
DÜNYA

Suriye'den Trump'a 'hayvan' yanıtı
Birleşmiş Milletler'de Rusya-İngiltere atışması!
DÜNYA

Birleşmiş Milletler'de gergin anlar: Yüzüme bak, ...
'Tüm bombaların anası' Trump'ı gururlandırdı!
DÜNYA

'Tüm bombaların anası' Trump'ı gururlandırdı!
Suriye'de karşılıklı tahliyeler başladı
DÜNYA

Suriye'de karşılıklı tahliyeler başladı
Nijerya'daki boş apartmandan 43 milyon dolar çıktı
DÜNYA

Boş apartmandan 43 milyon dolar çıktı!
Lavrov: ABD ile uzlaştık, saldırı tekrarlanmayacak
DÜNYA

Lavrov: ABD ile uzlaştık, saldırı tekrarlanmayacak
'Tüm bombaların anası' Trump'ı gururlandırdı!
DÜNYA

'TÜM BOMBALARIN ANASI' HEDEFE ULAŞTI MI? SALDIRININ BİLANÇOSU AÇIKLANDI...
Lavrov: ABD ile uzlaştık, saldırı tekrarlanmayacak
DÜNYA

LAVROV: ABD İLE UZLAŞTIK, SALDIRI TEKRARLANMAYACAK
Papa Francis, eski mafya üyelerinin ayaklarını yıkadı
DÜNYA

PAPA CEZAEVİNE GİTTİ, ESKİ MAFYA ÜYESİNİN AYAĞINI ÖPTÜ!
Birleşmiş Milletler'de Rusya-İngiltere atışması!
DÜNYA

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE GERGİN ANLAR: YÜZÜME BAK, GÖZLERİNİ NEDEN KAÇIRIYORSUN?
Esed'e 'hayvan' diyen Trump'a Suriye'den yanıt
DÜNYA

SURİYE'DEN TRUMP'A 'HAYVAN' YANITI
Nijerya'daki boş apartmandan 43 milyon dolar çıktı
DÜNYA

BOŞ APARTMANDAN 43 MİLYON DOLAR ÇIKTI!