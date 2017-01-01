14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
mevlüt çavuşoğlu
DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'vizesiz seyahat' mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vizesiz seyahat ve geri kabul anlaşmasının birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini söyledi

14 Nisan 2017 Cuma, 12:46:07 Güncelleme: 13:30:29 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı A Haber yayınında AB ile yapılan geri kabul anlaşmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, vizesiz seyahat ve geri kabul anlaşmasının bir paket olduğunu belirtirken, bu anlaşmaların ancak bir paket halinde yenide değerlendirilebileceğini ya da kaldırılabileceğini belirtti. Çavuşoğlu, anlaşmada bulunan 'vizesiz seyahat' sözünün yerine getirilmemesi durumunda Türkiye'nin anlaşmayı iptal edebileceğini belirtti.

Rusya ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Rusya ile aramızda bir problem yok. Ateşkes ve politik çözüm üzerindeki işbirliğimizi güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 28 dakika önce
    ne isimiz var avrupada adamlar bizi istemiyor bütün türk cumhuriyetleri yeteriz kendimize en büyük TÜRKIYE
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'li isimlere FETÖ suçlaması
DÜNYA

ABD'li isimlere FETÖ suçlaması
Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları Moskova'da görüştü
DÜNYA

Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları Moskova'da ...
'Tüm bombaların anası' Trump'ı gururlandırdı!
DÜNYA

'Tüm bombaların anası' hedefe ulaştı mı? Saldırının ...
Papa Francis, eski mafya üyelerinin ayaklarını yıkadı
DÜNYA

Papa cezaevine gitti, eski mafya üyesinin ayağını ...
Esed'e 'hayvan' diyen Trump'a Suriye'den yanıt
DÜNYA

Suriye'den Trump'a 'hayvan' yanıtı
Birleşmiş Milletler'de Rusya-İngiltere atışması!
DÜNYA

Birleşmiş Milletler'de gergin anlar: Yüzüme bak, ...
Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları Moskova'da görüştü
DÜNYA

RUSYA, İRAN VE SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLARI MOSKOVA'DA GÖRÜŞTÜ
'Tüm bombaların anası' Trump'ı gururlandırdı!
DÜNYA

'TÜM BOMBALARIN ANASI' HEDEFE ULAŞTI MI? SALDIRININ BİLANÇOSU AÇIKLANDI...
Papa Francis, eski mafya üyelerinin ayaklarını yıkadı
DÜNYA

PAPA CEZAEVİNE GİTTİ, ESKİ MAFYA ÜYESİNİN AYAĞINI ÖPTÜ!
Esed'e 'hayvan' diyen Trump'a Suriye'den yanıt
DÜNYA

SURİYE'DEN TRUMP'A 'HAYVAN' YANITI
Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'vizesiz seyahat' mesajı!
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AB'YE 'VİZESİZ SEYAHAT' MESAJI!
ABD'li isimlere FETÖ suçlaması
DÜNYA

ABD'Lİ İSİMLERE FETÖ SUÇLAMASI