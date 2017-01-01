Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'vizesiz seyahat' mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı A Haber yayınında AB ile yapılan geri kabul anlaşmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, vizesiz seyahat ve geri kabul anlaşmasının bir paket olduğunu belirtirken, bu anlaşmaların ancak bir paket halinde yenide değerlendirilebileceğini ya da kaldırılabileceğini belirtti. Çavuşoğlu, anlaşmada bulunan 'vizesiz seyahat' sözünün yerine getirilmemesi durumunda Türkiye'nin anlaşmayı iptal edebileceğini belirtti.

Rusya ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Rusya ile aramızda bir problem yok. Ateşkes ve politik çözüm üzerindeki işbirliğimizi güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.