14 NİSAN 2017
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DÜNYA

Trump'ın mekanına müfettiş baskını! Mutfağı inceleyince...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'yu bir grup müfettişin denetlediği ve birçok ihlal tespit ettiği belirtildi

14 Nisan 2017 Cuma, 14:34:14 Güncelleme: 14:40:07 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan şahsına ait tatil tesisi Mar-a-Lago'ya müfettişler baskın yaptı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Ocak ayının sonlarında bir grup müfettiş Mar-a-Lago'ya gelerek çeşitli denetlemelerde bulundu. Tesisin mutfağını denetleyen müfettişlerin, gıda kaynaklı hsatalıklara yol açabilecek ihlaller tespit ettiği belirtildi.

Müfettişlerin raporunda, tesisteki iki mutfakta da etlerin doğru sıcaklıkta muhafaza edilmediği ve parazit oluşumuna uygun bir ortam bulunduğu bilgileri yer aldı. Bunun yanı sıra, tesiste çalışan personelin birçok basit talimatı yerine getirmediği de müfettişlerin raporuna yansıdı.

Mar-a-Lago'da yapılan teftişin rutin bir uygulama olduğu ve herhangi bir şikayet üzerine başlatılmadığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın neredeyse her haftasonunu geçirdiği Mar-a-Lago'da yaşanan temizlik ihlallerinin aksine Trump'ın oldukça titiz bir insan olduğu biliniyor. El sıkışmaktan dahi haz etmediği bilinen Trump, daha önce yemek şirketlerini gıda temizliğini öncelik haline getirmeleri konusunda uyarmıştı.

Trump'ın şahsına ait bir tatil tesisi olan Mar-a-Lago, 200 bin dolar ödeyerek kulübe üye olan herkese hizmet veriyor. ABD Başkanı, görevi devraldığı günden itibaren hemen hemen her haftasonunu tesiste geçirmiş, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i de tesiste ağırlamıştı.

Gizli Servis, Trump'ın sıklıkla kullandığı tesisin teknolojik ve çevresel açıdan 'güvenli yer' haline getirildiğini duyurmuştu.

 

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