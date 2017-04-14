Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Önleyici saldırı düzenleyeceğiz

ABD'li yetkililer gün içerisinde, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer teste başlaması durumunda, konvensiyonel silahların kullanımı için gerekli hazırlığın yapıldığını açıklamışlardı.

Açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik adımlarında sık sık kullandığı 'önleyici saldırı' ifadesi yer alırken, ABD'nin 'politik, askeri ve ekonomik' provakasyonları olması durumunda Japonya ve Güney Kore'deki ABD üsleri ile Seul'deki Güney Kore başkanlık konutuna 'önleyici saldırı' düzenleneceğini duyurdu.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyon karşılıklı açıklamalarla günden güne yükselirken, Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

ABD donanmasına ait USS Carl Winson önderliğindeki bir grup savaş gemisi 5 Nisan'da Kore yarımadasına gönderildi. Gemilerin Kuzey Kore sahillerinin 300 mil açığında bekledikleri ve 5000 denizci ile 60 savaş uçağı taşıdıkları belirtildi.

"NE ZAMAN UYGUN GÖRÜLÜRSE O ZAMAN YAPILACAK"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı yardımcısı bir dahaki nükleer testin, liderlik ne zaman uygun görürse o zaman yapılacağını söyledi. Bakan Yardımcısı Han Song Ryol Associated Press'e verdiği röportajda, Kore yarımadasındaki durumun kötü bir döngüye girdiğiniz ve ABD ile müttefiklerinin yaşanan krizi derinleştirdiğini savundu.

ABD'nin nükleer testleri durdurmak için 'önleyici saldırı' düzenleme tehdidini değerlendiren Han, "Bir dahaki nükleer test, ana karargahın kararı. Ana karargah nerede ve ne zaman yapılmasını uygun görüyorsa, öyle olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump: Kuzey Kore bela arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse, bu güzel olur. Aksi takdirde, onlar olmadan problemi çözeriz! ABD.

"ABD'YE KARŞILIK VERİRİZ"

Trump yönetiminin Obama yönetimine kıyasla daha agresif olduğuna dikkat çeken Han, "Trump agresif sözleriyle provakasyon yaratıyor. Sorun yaratan taraf Kuzey Kore değil, ABD ve Trump." şeklinde konuştu.

ABD'nin olası bir saldırısıyla baş edebileceklerini belirten Han, "Elimizde güçlü nükleer silahlar var ve ABD önleyici saldırı gerçekleştirirse kesinlikle elimiz bağlı oturmayacağız. ABD'den ne gelirse, bunun karşılığını vereceğiz. Bu durumla başa çıkmak için tamamen hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.



ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: 'SARİN GAZI' FÜZESİ GÖNDEREBİLİR