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Berber dükkanında mucize! Küçük kız ölümden böyle döndü...

Arizona'da bir berber dükkanında küçük bir kız mucizevi bir şekilde ölümden döndü

14 Nisan 2017 Cuma, 16:36:22 Güncelleme: 16:39:56 HABERTURK.COM

ABD'nin Arizona eyaletinde ilginç bir olay yaşandı.

Bir berber dükkanının kameralarına yansıyan olayda, bir kız çocuğunun dükkanın içerisinde oynadığı görülüyor.

Küçük kızın camın önündeki koltuklara oturduğu anda ise yürekleri ağza getiren bir olay yaşanıyor. O sırada sokakta yaşanan bir kavgada silahlar ateşlenince, iki merminin oturmakta olan kızın kafasının sağ ve sol tarafından geçtiği ve camların kırıldığı görüntülere yansıyor.

Olayın kahramanı olan küçük kızın, olaydan şans eseri hiçbir yara almadan kurtulduğu belirtildi.

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