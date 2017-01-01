15 NİSAN 2017
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Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Savaşa savaşla karşılık veririz

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:04:25 DHA

Kuzey Kore kurucu liderinin doğumunun kutlandığı 'Güneş Günü'nde ilk kez denizaltlarından fırlatılan balistik füzeler gösterilirken, "Topyekün bir savaşa, topyekün bir savaşla karşılık vermeye hazırız" denildi

  • 1 Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Savaşa savaşla karşılık veririz
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    Kuzey Kore, kurucu lideri Kim il-Sung'un doğumunun kutlandığı 15 Nisan 'Güneşin Günü' törenlerinde ilk defa balistik füzelerini gösterdi.

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    Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un da izlediği devlet televizyonundan yayınlanan kutlama törenlerinde ağır vasıtaların üzerlerine yerleştirilmiş balistik füzeler tören alanından geçiş yaptılar. Balistik füzelerin denizaltlardan fırlatılan tipte olduğu belirtildi.

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    Devlet Başkanı Kim Jong-un'un en yakın yardımcılarından Choe Ryong-Hae de devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında "Topyekün bir savaşa, topyekün bir savaşla karşılık vermeye hazırız. Nükleer bir saldırıya, nükleer saldırıyla cevap veririz." diye konuştu.

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    Geçen hafta ABD deniz kuvvetlerine bağlı bir filo Pasifik'in batısına doğru ilerlerken, Trump da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Kuzey Kore sorununu çözerlerse, ABD ile yapacakları ticari anlaşmanın çok daha iyi olacağını" söylemişti.

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    Trump tweetlerinde "Kuzey Kore belasını arıyor" diye yazarak "Eğer Çin bu konuda yardım etmeye karar verirse, harika olur. Eğer yardım etmezlerse de, biz sorunu onlar olmadan çözeriz" demişti.

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