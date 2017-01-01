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papa franciscus
DÜNYA

Papa, haçın önüne yatarak ibadet etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, haçın önünde yüzüstü yatarak iki dakika boyunca böyle dua etti

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:53:37 Güncelleme: 11:59:44 DHA

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Franciscus, kefaret için haçın önüne yüzüstü kapanarak dua etti.

Papa Franciscus, Hz. İsa'nın dirildiği gün olduğuna inanılan Paskalya Yortusu'ndan önceki Kutsal Cuma kapsamında, Aziz Petrus Bazilikası'nda "Tanrı'nın Tutkusu" diye anılan ritüeli gerçekleştirdi.

Binlerce inananın katıldığı ayin sırasında bazilikanın ortasındaki sunakta bulunan bir haçın önünde yüzüstü yatan Papa, yaklaşık iki dakika boyunca bu şekilde dua etti.

Hıristiyan inancında Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u temsil eden haça bağlılığın simgesi olan bu ibadet, kefaret amacıyla yapılıyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    Turkiyedeki islam düşmanları görsün bu haberi.
  • Misafir 8 dakika önce
    La ilahe illAllah
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