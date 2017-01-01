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Evli çiftin ikiz olduğu ortaya çıktı!

Mississippi'de çocuk sahibi olamadığı için tüp bebek merkezine giden evli bir çift, DNA testi sonucu biyolojik ikiz olduklarını öğrendi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:44:26 Güncelleme: 15:19:47 HABERTURK.COM

ABD'nin Mississippi eyaletinde doğal yollarla çocuk sahibi olamadıkları için tüp bebek kliniğine giden bir çiftin, DNA testi sonucu biyolojik ikiz olduğu ortaya çıktı.

Evening Standard'da yer alan habere göre kliniğin doktoru, "Süreçte, genetik geçmişlerinin profilini oluşturmak için kadın ve erkekten DNA örneği alıyoruz. Bu rutin bir şeydir ve normalde iki örnek arasında ilişki olup olmadığına bakmayız. Fakat bu sefer, laboratuvar asistanları, iki profildeki benzerliği görünce çok şaşırdı." diye konuştu.

Doktor, ilk başta çiftin birinci dereceden kuzen olabileceğini düşünmüş, ancak benzerliklerin çok fazla olduğunu fark etmiş.
Hastaların dosyalarını kontrol eden doktor, 1984 yılında doğan çiftin doğum tarihinin de aynı olduğunu öğrenince, çiftin ikiz olduğunu anlamış.

"Siz ikiz misiniz" diye soran doktor, çiftten 'kahkaha'yla yanıt aldığını anlattı.

İsmi açıklanmayan çift, arkadaşlarının da sık sık aynı doğum gününü paylaşmalarına ve birbirlerine çok benzemelerine vurgu yaptığını söylemiş.

Ama çift bunun her zaman bir tesadüften ibaret olduğunu düşünmüş.

Doktor, çiftin ikiz olduğu konusunda ısrar edip DNA kanıtını da gösterince, çiftin kendisine 'Lütfen şaka yaptığını söyle' dediklerini aktardı.

AİLELERİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

Habere göre üniversitede tanışıp aşık olan çift, biyolojik anne ve babaları trafik kazasında hayatını kaybedince farklı aileler tarafından evlat edinilmiş.

Aileler, ikisine de bir ikizi olduğunu haber vermemiş.

Doktor, evli çiftin birlikte bir gelecek planlamaya devam ettiğini söyledi.

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