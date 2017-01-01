16 NİSAN 2017
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h.r. mcmaster
DÜNYA

'Tüm bombaların anası'ndan sonra ilk üst düzey ziyaret!

ABD Hava Kuvvetleri'nin Afganistan'da DEAŞ hedefini 'tüm bombaların anası' ile vurmasından bir kaç gün sonra Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı tarafından ülkeye ilk üst düzey ziyaret gerçekleştirildi

16 Nisan 2017 Pazar, 16:14:44 Güncelleme: 16:18:26 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster, DEAŞ-Horasan kompleksine 'tüm bombaların anası'yla saldırdıktan sonra Afganistan'a yapılan ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirdi.

Reuters'ın haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan yetkililerle bir araya gelen McMaster'ın ziyareti, Trump yönetiminden ilk üst düzey ziyaret olma özelliği taşıyor.

ABD ordusu geçtiğimiz gün Afganistan'da 'tüm bombaların anası'(MOAB) denilen GBU-43'ü ilk kez kullanmıştı. Başkan Trump, bombalamadan dolayı gururlu olduğunu söylemiş ve operasyonu 'çok, çok başarılı' olarak tanımlamıştı. Saldırıda onlarca DEAŞ militanının öldürüldüğü bildirilmişti.

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