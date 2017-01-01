16 NİSAN 2017
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Almanya'dan referandumla ilgili ilk açıklama!
DÜNYA

Almanya'dan referandum sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama!

16 Nisan 2017 Pazar, 20:41:38 Güncelleme: 20:43:42 HABERTURK.COM

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'deki referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlanmış olsun sakin kalınması gerektiğini ve Almanya'da da gerçekleşen 'tatsız kampanya'nın bitmiş olmasının iyi olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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YORUMLAR 9
  • Misafir 2 dakika önce
    sonuc ne olursa olsun birlik ve elele olmaliyiz........
  • Misafir 10 dakika önce
    Büyük zafer kutlu olsun...çekemeyenlerede geçmişler olsun...
  • Misafir 25 dakika önce
    Biz şimdi ayvayı yedik avrupa ve amerika ve Rusya bize rest çekecek :(
  • Misafir 43 dakika önce
    Hepimiz aynı gemideyiz
  • Misafir 45 dakika önce
    aynen kardeşim katılıyorum size
  • Misafir 52 dakika önce
    Kardeş bu ülkenin %49 u Fetöcümü, sen devletin tüm imkanları ile %51 almışsın, bütün büyük şehirlerde hayır almışsın, zafer diyeceğine aklını başına al bence
  • Misafir 1 saat önce
    Bu bir zaferdir. Bu bir bayramdır. Evetçiler de Hayırcılar da bayram etsin sevinsin Türkiye kazandı FETÖ Pkk ve dış güçler kaybetti
  • Misafir 20 dakika önce
    ne alaka be teror bitti mi simdi
  • Misafir 1 saat önce
    Almanya da kampanya yapan yalnızca pkk idi.
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