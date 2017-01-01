Almanya'dan referandum sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'deki referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlanmış olsun sakin kalınması gerektiğini ve Almanya'da da gerçekleşen 'tatsız kampanya'nın bitmiş olmasının iyi olduğunu söyledi.

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