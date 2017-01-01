Almanya'dan referandum sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'deki referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlanmış olsun sakin kalınması gerektiğini ve Almanya'da da gerçekleşen 'tatsız kampanya'nın bitmiş olmasının iyi olduğunu söyledi.
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YORUMLAR 9
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Misafir 2 dakika öncesonuc ne olursa olsun birlik ve elele olmaliyiz........00
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Misafir 10 dakika önceBüyük zafer kutlu olsun...çekemeyenlerede geçmişler olsun...00
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Misafir 25 dakika önceBiz şimdi ayvayı yedik avrupa ve amerika ve Rusya bize rest çekecek :(00
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Misafir 43 dakika önceHepimiz aynı gemideyiz00
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Misafir 45 dakika önceaynen kardeşim katılıyorum size00
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Misafir 52 dakika önceKardeş bu ülkenin %49 u Fetöcümü, sen devletin tüm imkanları ile %51 almışsın, bütün büyük şehirlerde hayır almışsın, zafer diyeceğine aklını başına al bence33
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Misafir 1 saat önceBu bir zaferdir. Bu bir bayramdır. Evetçiler de Hayırcılar da bayram etsin sevinsin Türkiye kazandı FETÖ Pkk ve dış güçler kaybetti5724
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Misafir 20 dakika öncene alaka be teror bitti mi simdi00
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Misafir 1 saat önceAlmanya da kampanya yapan yalnızca pkk idi.513
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