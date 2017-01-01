Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halk oylamasının neticesinin belli olmasının ardından ilk tebrik telefonu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, halk oylamasının "Evet" zaferiyle sonuçlanmasından dolayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tercihini sandığa yansıtarak Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir karar veren tüm Türk halkını tebrik etti, anayasa değişikliğinin hayırlı olmasını diledi.

ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJLARI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucunda kabul edilmesinden dolayı, tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ı telefonla arayan Katar Emiri Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, anayasa değişikliğinin yapılan halk oylaması sonucu kabul edilmesinden dolayı kutladı.