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Dünya basını referandumu bu manşetlerle gördü!

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:23:26 HABERTURK.COM

16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı

  • 1 Dünya basını referandumu bu manşetlerle gördü!
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    Guardian - Erdoğan Türkiye'nin anayasa referandumunda zaferini perçinledi

  • 2 Dünya basını referandumu bu manşetlerle gördü!
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    Telegraph - Erdoğan zafer ilan etti ancak muhalefet sonuçları hızlı bir şekilde tartışmaya açtı

  • 3 Dünya basını referandumu bu manşetlerle gördü!
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    CNN - Erdoğan yakın bir zafer iddia ediyor

  • 4 Dünya basını referandumu bu manşetlerle gördü!
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    The Independent - Erdoğan, kendisine yeni güçler verecek oylamada zafer iddia ediyor ancak muhalifler itiraz ediyor

  • 5 Dünya basını referandumu bu manşetlerle gördü!
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    Russia Today - Erdoğan-2029? 'Evet' bloğu cumhurbaşkanının yetkilerini artıracak referandum için yakın bir zafer iddia ediyor

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