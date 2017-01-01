DÜNYA
Dünya basını referandumu bu manşetlerle gördü!
17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:23:26 | Güncelleme: 10:29:56
HABERTURK.COM
16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı
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Guardian - Erdoğan Türkiye'nin anayasa referandumunda zaferini perçinledi
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Telegraph - Erdoğan zafer ilan etti ancak muhalefet sonuçları hızlı bir şekilde tartışmaya açtı
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CNN - Erdoğan yakın bir zafer iddia ediyor
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The Independent - Erdoğan, kendisine yeni güçler verecek oylamada zafer iddia ediyor ancak muhalifler itiraz ediyor
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Russia Today - Erdoğan-2029? 'Evet' bloğu cumhurbaşkanının yetkilerini artıracak referandum için yakın bir zafer iddia ediyor
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Al Jazeera - Recep Tayyip Erdoğan referandum zaferini ilan etti
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Deutsche Welle - Muhalefet seçim sonuçlarına meydan okuyacak
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The New York Times - Erdoğan, yakın referandum zaferinden sonra yeni geniş yetkiler talep ediyor
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NBC - Erdoğan kendisine daha fazla güç veren referandumu kazandı
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Reuters - Erdoğan referandum zaferini ilan etti, muhalifler itiraz etmeyi planlıyor