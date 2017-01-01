17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
mike pence
DÜNYA

ABD'den Kim Jong'a mesaj: Sabır dönemi sona erdi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore ile ilgili olarak 'stratejik sabır dönemi sona erdi' ifadelerini kullandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:33:33 Güncelleme: 10:36:28 AA

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarına karşı gösterdikleri "stratejik sabrın" tükendiğini açıkladı.

Asya turu kapsamında Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret eden Mike, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." dedi.

Kuzey Kore'nin ilk nükleer silah denemesinden bu yana yarım asır geçtiğine, ABD'nin bu dönemde stratejik sabır gösterdiğine dikkat çeken Pence, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye yönelik izlediği pervasız yoldan ayrıldığını görmek istiyoruz. Ayrıca sürekli balistik füze kullanması ve test etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin önceki gün yaptığı füze atışını "provokasyon" olarak niteleyen Pence, "ABD ve müttefikleri, Güney Kore'yi korumak ve bölgede istikrarı sağlamak için hedeflerine ya barışçıl yollarla ya da en nihayetinde ne gerekiyorsa onu yaparak ulaşacaktır." diye konuştu.

Pence'in 10 günlük Asya turu çerçevesinde Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Avustralya liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı, önceki gün yazılı açıklamaya yaparak "ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore'nin füze atışını 15 Nisan'da Hawaii saatiyle 11.21'de saptadı ve takip etti." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada, füze atışının Sinpo kenti yakınlarından yapıldığı belirtilerek füzenin atıldıktan kısa bir süre sonra patladığı kaydedilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dünya basını referandumu bu manşetlerle gördü!
DÜNYA

Dünya basını referandumu bu manşetlerle gördü!
Avusturya'dan referandum açıklaması
DÜNYA

Avusturya'dan referandum açıklaması
Rotterdam'da köprüye Erdoğan'ın resmi asıldı
DÜNYA

Rotterdam'da köprüye Erdoğan'ın resmi asıldı
Almanya'daki referandum kutlamasına 'gürültü' cezası
DÜNYA

Almanya'daki referandum kutlamasına 'gürültü' cezası
Avrupa Birliği'nden referandum açıklaması
DÜNYA

AB'den referandum açıklaması
ABD Dışişlerinden referandum açıklaması
DÜNYA

ABD'den referandum sonucuna ilişkin açıklama
ABD'den Kim Jong'a mesaj: Sabır dönemi sona erdi
DÜNYA

ABD'DEN KİM JONG'A MESAJ: SABIR DÖNEMİ SONA ERDİ
Çöp yığını faciasında ağır bilanço: 29 ölü
DÜNYA

ÇÖP YIĞINI FACİASINDA AĞIR BİLANÇO: 29 ÖLÜ
ABD, Rusya ve BM'den sürpriz toplantı!
DÜNYA

ABD, RUSYA VE BM'DEN SÜRPRİZ TOPLANTI!
Almanya'daki referandum kutlamasına 'gürültü' cezası
DÜNYA

ALMANYA'DAKİ REFERANDUM KUTLAMASINA 'GÜRÜLTÜ' CEZASI
Avusturya'dan referandum açıklaması
DÜNYA

AVUSTURYA'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI
Rotterdam'da köprüye Erdoğan'ın resmi asıldı
DÜNYA

ROTTERDAM'DA KÖPRÜYE ERDOĞAN'IN RESMİ ASILDI