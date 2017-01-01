Irkçı Wilders'ten referandum tweeti: Türkiye'ye dönün!

Hollanda'da ana muhalefette yer alan Özgürlükler Partisi'nin ırkçı lideri Geert Wilders, Türkiye'deki referandum sonuçlarını Twitter hesabından yorumladı.

"Türkiye daha fazla islamofaşizm ve totaliterliği seçti" diyen Wilders, Hollanda'da yaşayıp 'Evet' oyu veren Türklerin de Türkiye'ye dönmesi gerektiğini söyledi.

Twitter hesabından 'Hollandalı Türkler topluca evet dedi' başlıklı haberi paylaşan Wilders, "Evet şimdi de topluca Türkiye'ye dönün. Hollanda'daki özgürlüklere rağmen Türkiye'de diktatörlüğü seçiyorsanız, burada işiniz yok. Güle güle." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da oy kullanan Türk seçmenlerin yüzde 75'i 'Evet' oyu kullanmıştı.