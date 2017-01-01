17 NİSAN 2017
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DÜNYA

Irkçı Wilders'ten referandum tweeti: Türkiye'ye dönün!

Hollanda'da Özgürlükler Partisi'nin ırkçı lideri Geert Wilders, Evet oyu verenlerin Türkiye'ye dönmesi gerektiğini söyledi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:50:07 Güncelleme: 16:52:35 HABERTURK.COM

Hollanda'da ana muhalefette yer alan Özgürlükler Partisi'nin ırkçı lideri Geert Wilders, Türkiye'deki referandum sonuçlarını Twitter hesabından yorumladı.

"Türkiye daha fazla islamofaşizm ve totaliterliği seçti" diyen Wilders, Hollanda'da yaşayıp 'Evet' oyu veren Türklerin de Türkiye'ye dönmesi gerektiğini söyledi.

Twitter hesabından 'Hollandalı Türkler topluca evet dedi' başlıklı haberi paylaşan Wilders, "Evet şimdi de topluca Türkiye'ye dönün. Hollanda'daki özgürlüklere rağmen Türkiye'de diktatörlüğü seçiyorsanız, burada işiniz yok. Güle güle." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da oy kullanan Türk seçmenlerin yüzde 75'i 'Evet' oyu kullanmıştı.

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