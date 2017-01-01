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ABD Kuzey Kore'ye baskıyı sürdürecek

17 Nisan 2017 Pazartesi, 23:07:27 AA

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Kore Yarımadası nükleer silahlardan arınana kadar durmayacağız, pes etmeyeceğiz

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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkesinin Kuzey Kore'yi nükleer silahlanmadan vazgeçirme çabalarını sonuç alana kadar sürdüreceği mesajını verdi.

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    Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Asya turu kapsamında Güney Kore'nin ardından Japonya'yı ziyaret eden ve Başbakan Şinzo Abe ve diğer yetkililerle görüşen Pence, Trump yönetiminin, Kuzey Kore'yi nükleer girişimlerinden vazgeçirme konusundan kararlı olduğunu vurguladı.

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik ve diplomatik baskıların Pyongyang yönetimini iş birliğine zorlayabileceğine inancının tam olduğunu belirten Pence, "Şuna inanıyoruz ki kararlı bir ülkeler topluluğu, diplomatik ve ekonomik baskılarla Kore Yarımadası'nda nükleer faaliyetleri durdurmayı başarabilir. Kore Yarımadası nükleer silahlardan arınana kadar durmayacağız, pes etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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    Pence, Japon muhataplarına Japon Denizi'nin öte yakasından gelebilecek provokasyonlara karşı, "Yüzde yüz yanınızdayız." diyerek desteğini gösterdi.

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    Mike Pence, dün de Güney Kore'deki temasları sırasında Kuzey ve Güney arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'ye yaptığı ziyarette, Kuzey Kore liderlerinin yıllar boyunca nükleer girişimleriyle Washington ve Seul yönetimlerinin sabrını sınadığını söylemiş ve "Artık stratejik sabır dönemi bitti." mesajını vermişti.

 

 

 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 14 saat önce
    Tebessümün düşmana korku salıyor yiğidim
  • Misafir 14 saat önce
    Mahalle kabadayısı olurda dünya kabadayısı olmazmı...kim tutar seni
  • Misafir 16 saat önce
    deli cesareti
  • Misafir 16 saat önce
    rahat biyerine batmak bu olsa gerek. yine halka olan olacak. yoksa dünyanın sonunu getirecek küçük sarı insanlar bunlarmı biz çin diye bekliyorduk.
  • Misafir 16 saat önce
    Eyyy Kuze Kore, akıllı ol, bu havai fişek değil nükleer bomba.
  • Misafir 16 saat önce
    alem yiğit görsün be
  • Misafir 15 saat önce
    Çıksın da,Kore de değil,Abd de olsun,New york,Pentegon da falan cephe olsun,Washington da falan, o zaman savaşı görürler,gel ırak da suriye de bomba at,bizin orda olsun da görün.
  • Misafir 17 Nisan 2017 Pazartesi 23:57
    Bu Adama Hastayım...
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