18 NİSAN 2017
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Arcan Çetin
DÜNYA

ABD'de 5 kişiyi katleden Arcan Çetin hücresinde ölü bulundu

Geçtiğimiz yıl ABD'deki bir AVM'de 5 kişiyi katleden ve müebbet hapis cezası alan Türk genci Arcan Çetin'in idam edilebileceği iddia ediliyordu

18 Nisan 2017 Salı, 00:53:57 Güncelleme: 00:56:09 İHA

ABD'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenleyen Arcan Çetin, hücresinde ölü bulundu.

ABD'nin Burlington kentindeki Cascade Alışveriş Merkezinde geçen yıl düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Arcan Çetin, hücresinde ölü olarak bulundu.

Arcan Çetin, mahkemeye sevk edildikten sonra müebbet hapis cezası almış ve ilerleyen zamanlarda cezasının idam cezasına çevrilebileceği ifade edilmişti.

Çetin'in ölüm nedeni ise yetkililer tarafından henüz açıklanmadı. Türkiye'de doğan Çetin, altı yaşından beri ABD'de yaşıyordu.

 

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