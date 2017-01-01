First Lady, Trump'ı dürttü, kameralar kaçırmadı!

Hristiyan inanışına göre büyük önem taşıyan Paskalya Bayramı için bir kutlama da Beyaz Saray'da yapıldı. Beyaz Saray'daki törende First Lady Melania Trump'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı dürtmesi kameralardan kaçmadı.

Donald Trump, eşi Melania Trump ve oğulları Baron Trump'ın yan yana görüldüğü törende, ABD Ulusal Marşı'nın başlamasıyla birlikte, Melania Trump ve Barron Trump sağ ellerini kalplerinin üstüne götürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, bir milli marş ritüeli olarak görülen bu hareketi yapmayınca eşi Melania Trump'ın uyarısıyla karşılaştı. Donald Trump'ın sağ kolunu hafifçe dürten First Lady'nin bu hareketi ABD basınında gündem olurken, hareketin ardından Donald Trump elini kalbinin üzerine koyarak ulusal marşı dinlemeye başladı.