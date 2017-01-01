18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
fransa paris
DÜNYA

Paris'te PKK yandaşları, 'Evet'i kutlayan Türklere saldırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te referandum sonucunu kutlayan Türklere, 20 kişilik PKK sempatizanı grup beyzbol sopaları ve demir çubuklarla saldırdı

18 Nisan 2017 Salı, 10:19:21 Güncelleme: 10:24:31 DHA

Fransa'nın başkenti Paris'in doğusunda yer alan Rennes şehrinde referandumdan çıkan 'Evet'i kutlayan Türklere terör örgütü PKK sempatizanları saldırdı.

Referandum'un sonucunun açıklanmasından hemen sonra, kutlama için sokağa çıkan Türklere, 20 kişilik bir grup beyzbol sopaları ve demir çubuklarla saldırdı. Kalabalığı dağıtmak için polis biber gazı kullanırken olay sırasında bir polis de bacağından yaralandı. İki saldırgan da gözaltına alındı. Saldırı sırasında Türklere ait araçların camları kırıldı. Saldırya maruz kalan Türkler de polisin ve Fransız yetkililerin saldırı ile ilgili kendilerine yönelik duyarsız davrandığını savundu.

Olay sonrası Rennes'de yaşayan yüzlerce kişi şehirin meydanında toplanarak saldırıyı protesto etti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
First Lady, Trump'ı dürttü, kameralar kaçırmadı!
DÜNYA

First Lady'nin o hareketi kameralara yakalandı!
Myanmar'daki Su Festivali'nde 285 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYA

Asya'yı sarsan facia! 4 günlük festivalde yüzlerce ölü. ...
Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen'in mitinginde protesto
DÜNYA

Aşırı sağcı Le Pen mitinginde protesto
Facebook'ta canlı yayında adam öldürdü!
DÜNYA

Facebook cinayetinde yeni gelişme!
ABD'de 5 kişiyi katleden Arcan Çetin hücresinde ölü bulundu
DÜNYA

ABD'de 5 kişiyi katleden Türk genci hücresinde ölü ...
ABD'de bir skandal daha! Evlilik hazırlığı yapan çifte şok!
DÜNYA

ABD'de bir skandal daha! Evlilik hazırlığı yapan ...
Paris'te PKK yandaşları, 'Evet'i kutlayan Türklere saldırdı
DÜNYA

PARİS'TE PKK YANDAŞLARI, 'EVET'İ KUTLAYAN TÜRKLERE SALDIRDI
ABD'de 5 kişiyi katleden Arcan Çetin hücresinde ölü bulundu
DÜNYA

ABD'DE 5 KİŞİYİ KATLEDEN TÜRK GENCİ HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNDU
Facebook'ta canlı yayında adam öldürdü!
DÜNYA

FACEBOOK CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!
Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen'in mitinginde protesto
DÜNYA

AŞIRI SAĞCI LE PEN MİTİNGİNDE PROTESTO
ABD'de bir skandal daha! Evlilik hazırlığı yapan çifte şok!
DÜNYA

ABD'DE BİR SKANDAL DAHA! EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ÇİFTE ŞOK!
First Lady, Trump'ı dürttü, kameralar kaçırmadı!
DÜNYA

FİRST LADY'NİN O HAREKETİ KAMERALARA YAKALANDI!