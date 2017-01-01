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DÜNYA

Trump'tan yeni başkanlık kararnamesi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayarak yabancı işçi çalıştırılmasını zorlaştıracağı öne sürüldü

18 Nisan 2017 Salı, 10:25:06 Güncelleme: 10:27:49 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi yayınlamaya hazırlanıyor. Trump'ın yeni kararnameyle özellikle teknoloji şirketlerinin yabancı işçi çalıştırmasının önüne bazı engeller getireceği belirtiliyor.

The Washington Post'un haberine göre, yeni kararname teknoloji şirketlerinin yabancı işçi çalıştırmasını zorlaştıracak ve yabancı müteahhitlerin hükümet projelerinde çalışmasının önüne bazı engeller getirecek.

Trump'ın kararnameyi Çalışma, Adalet, Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarına göndereceği ve misafir işçi programlarında yaşanan hile ve istismarların da giderilmesini isteyeceği belirtildi.

Konuyla ilgili yorum yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Bu politika, ABD'de kimsenin geride bırakılmamasını garanti ediyor. Endüstrimizi haksız rekabet koşullarından koruyacağız. Bizim vatandaşlarımız tarafından üretilen ürünlerin lehine çalışacağız. Ve ABD'de bir iş açıldığında bunun önce ABD'li bir işçiye verilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'de özellikle teknoloji firmalarının kalbi olarak bilinen Silikon Vadisi'nde birçok yabancı işçi ve mühendisin çalıştığı biliniyor. Beyin göçünün merkezi olarak bilinen Silikon Vadisi'nde bulunan dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin karara ne tepki verecekleri merak ediliyor.

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