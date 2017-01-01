18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
esma esad
DÜNYA

İngiltere'den Esma Esed'e şok: Vatandaşlığı elinden alınsın

İngiltere'de Muhafazakar Parti vekili Zahawi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in rejimi desteklemeye devam etmesi halinde İngiltere vatandaşlığının elinden alınması gerektiğini söyledi

18 Nisan 2017 Salı, 11:11:03 Güncelleme: 11:44:28 HABERTURK.COM

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in, 'ölüm saçan' rejimi desteklemeyi bırakmaması durumunda İngiltere vatandaşlığının elinden alınması gerektiği belirtildi.

CNN International'ın haberine göre iktidardaki Muhafazakar Parti vekillerinden Nadhim Zahawi, Suriye ve İngiltere'den çift vatandaşlığı bulunan Londra doğumlu Esma Esed'in, rejimi desteklemek için sosyal medyayı kullandığını vurguladı.

Zahawi, "Kocası kendi halkı üzerinde zehirli gaz kullanarak sınırı aştı ve onun (Esma Esed) kararını vermesi lazım." dedi.

Parlamento üyesi Zahawi'nin Bağdat'ta doğduğu ve Kürt bir ailenin çocuğu olduğu, çok küçükken Birleşik Krallık'a yerleştikleri not edildi. Zahawi, dış ilişkiler komitesinde görev alıyor.

Zahawi, Beşşar Esed'in bir canavara dönüştüğünü ve onun ve destekçilerinin peşine düşülmesi gerektiğini dile getirirken, Esma Esed'in de bu rejimin propagandacısı olduğunu söyledi.

41 yaşındaki Esma Esed, Instagram hesabından sık sık kendisiyle kocasının fotoğraflarını paylaşıyor. Esed'in aynı zamanda Facebook ve Telegram'da da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Erdoğan'a: Birlikte yapacağımız çok iş var
DÜNYA

Trump'tan Erdoğan'a: Birlikte yapacağımız çok iş var
First Lady, Trump'ı dürttü, kameralar kaçırmadı!
DÜNYA

First Lady'nin o hareketi kameralara yakalandı!
Trump'tan yeni başkanlık kararnamesi!
DÜNYA

Trump'tan yeni kararname!
Paris'te PKK yandaşları, 'Evet'i kutlayan Türklere saldırdı
DÜNYA

Paris'te PKK yandaşları, 'Evet'i kutlayan Türklere ...
Myanmar'daki Su Festivali'nde 285 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYA

Asya'yı sarsan facia! 4 günlük festivalde yüzlerce ölü. ...
Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen'in mitinginde protesto
DÜNYA

Aşırı sağcı Le Pen mitinginde protesto
First Lady, Trump'ı dürttü, kameralar kaçırmadı!
DÜNYA

FİRST LADY'NİN O HAREKETİ KAMERALARA YAKALANDI!
Trump'tan yeni başkanlık kararnamesi!
DÜNYA

TRUMP'TAN YENİ KARARNAME!
Myanmar'daki Su Festivali'nde 285 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYA

ASYA'YI SARSAN FACİA! 4 GÜNLÜK FESTİVALDE YÜZLERCE ÖLÜ...
İtalya'dan Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili açıklama
DÜNYA

İTALYA: TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ...
Paris'te PKK yandaşları, 'Evet'i kutlayan Türklere saldırdı
DÜNYA

PARİS'TE PKK YANDAŞLARI, 'EVET'İ KUTLAYAN TÜRKLERE SALDIRDI
İngiltere'den Esma Esed'e şok: Vatandaşlığı elinden alınsın
DÜNYA

İNGİLTERE'DEN ESMA ESED'E ŞOK!