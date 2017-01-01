Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in, 'ölüm saçan' rejimi desteklemeyi bırakmaması durumunda İngiltere vatandaşlığının elinden alınması gerektiği belirtildi.

CNN International'ın haberine göre iktidardaki Muhafazakar Parti vekillerinden Nadhim Zahawi, Suriye ve İngiltere'den çift vatandaşlığı bulunan Londra doğumlu Esma Esed'in, rejimi desteklemek için sosyal medyayı kullandığını vurguladı.

Zahawi, "Kocası kendi halkı üzerinde zehirli gaz kullanarak sınırı aştı ve onun (Esma Esed) kararını vermesi lazım." dedi.

Parlamento üyesi Zahawi'nin Bağdat'ta doğduğu ve Kürt bir ailenin çocuğu olduğu, çok küçükken Birleşik Krallık'a yerleştikleri not edildi. Zahawi, dış ilişkiler komitesinde görev alıyor.

Zahawi, Beşşar Esed'in bir canavara dönüştüğünü ve onun ve destekçilerinin peşine düşülmesi gerektiğini dile getirirken, Esma Esed'in de bu rejimin propagandacısı olduğunu söyledi.

41 yaşındaki Esma Esed, Instagram hesabından sık sık kendisiyle kocasının fotoğraflarını paylaşıyor. Esed'in aynı zamanda Facebook ve Telegram'da da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.