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DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan seçim gözlemcisi Alman vekile tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, seçim gözlemcisi Alman vekil Hunko'nun PKK bayrağıyla poz verdiği fotoğrafını paylaşarak, 'Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?' dedi

18 Nisan 2017 Salı, 13:13:10 Güncelleme: 13:29:15 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi seçim gözlemcisi Alman Vekil Andrej Hunko' nun PKK bayrağı önünde poz verdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, "Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabında, Alman Sol Parti Milletvekili Hunko'nun terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası önünde poz verdiği fotoğrafı kullanarak, "Hainlerin paçavralarıyla poz veren Hunko Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi. Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de hafta sonu yapılan Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak, dün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ortak çalışması olan uluslararası gözlem misyonu, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunmuştu.

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