18 NİSAN 2017
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AGİT heyetinden YSK'ya ziyaret

Yayınladıkları referandum raporuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini çeken AGİT heyeti Türkiye'ye Türk yetkililerin daveti üzerine geldiklerini belirtti

18 Nisan 2017 Salı, 14:37:53 Güncelleme: 14:40:16 AA

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Türkiye Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta, "Raporumuzun bir kopyasını YSK ile paylaştık. Bu süreçte bize sağladıkları destek ve işbirliği için teşekkür etmek üzere buradaydık. Genel olarak bu konuları konuştuk. Buna ilişkin düşüncelerimizi zaten final raporumuza açıkça yansıtacağız." dedi.

Zulueta ve beraberindeki heyet, Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan heyet başkanı Zulueta, halk oylamasına ilişkin AGİT final raporunun 8 hafta sonra yayınlanacağını söyledi.

YSK'ya nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Zulueta, "Raporumuzun bir kopyasını YSK ile paylaştık. Bu süreçte bize sağladıkları destek ve iş birliği için teşekkür etmek üzere buradaydık. Genel olarak bu konuları konuştuk. Buna ilişkin düşüncelerimizi zaten final raporumuza açıkça yansıtacağız." diye konuştu.

Gazeteciler tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AGİT'in Türkiye'deki halk oylamasına ilişkin raporuna yönelik eleştirisinin hatırlatılması üzerine Zulueta, "Biz buraya Türk yetkililerin daveti üzerine geldik, görevimizi tamamladık ve ilk raporumuzu yayınladık. Bu konuda benim bir yorumum yok." ifadelerini kullandı.

Zulueta, nihai raporun tamamlanmasının ardından basınla da paylaşılacağını kaydetti.

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