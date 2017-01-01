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DÜNYA

Ukrayna'da elektrik krizi! Durdurulan termik santral sayısı 5'e çıktı

Ukrayna'da antrasit kömür yetersizliği nedeniyle faaliyeti durdurulan termik santral sayısı 5'e yükselirken, Lugansk Termik Santrali'nde ise yalnızca 44 günlük yakıt rezervi kaldığı bildirildi

18 Nisan 2017 Salı, 16:51:53 Güncelleme: 17:14:33 AA

Ukrayna’da antrasit kömürü yetersizliği nedeniyle faaliyeti durdurulan termik santrali sayısı 5'e çıktı.

Ukrayna Enerji ve Kömür Sanayisi Bakanlığı, antrasit kömürü ile çalışan Slavyansk termik santralinin de çalışmasını durdurduğunu açıkladı. Bakanlığın, termik santrallerinin kömür rezervi ile ilgili açıklamasında, antrasit kömürü ile çalışan 6 santralden sadece Lugansk Termik Santrali’nin çalışmaya devam ettiği ve son terminalin 44 günlük yakıt rezervinin kaldığı belirtildi.

Nisan ayı başında antrasit kömürü yetersizliği nedeniyle Tripilska, Pridniprovska, Zmiyivska, Krivorizska termik santrallerinin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklanmıştı.

Ocak ayı sonunda bazı Ukraynalı grupların, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ekonomisine darbe vurmak amacıyla demir yollarını keserek antrasit kömür taşıyan trenlerin geçişine engel olması Ukrayna'da elektrik santrallerinde kömür ihtiyacının doğmasına neden olmuştu.

Elektrik santrallerinin ihtiyacını karşılayacak antrasit kömürünün azalması nedeniyle hükümet 15 Şubat’tan itibaren iki ay süreyle enerjide olağanüstü hal ilan etmişti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, “Donbas’taki durumun kötüye gitmesi ve Ukrayna işletmelerine el konulmasını” gerekçe göstererek, Donbas’taki çatışma hattından mal taşınmasını askıya almıştı.

Ülkede, antrasit kömür madenleri Donbas'ta ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde bulunuyor.

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