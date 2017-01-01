18 NİSAN 2017
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Margaritis Schinas
DÜNYA

Avrupa Komisyonu'ndan referandum ve AB üyeliği açıklaması

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Schinas, idam cezasını geri getirmenin Türkiye'nin AB üyeliği sürecini bitireceğini belirtirken, referandumdaki usulsüzlük iddialarının soruşturulması gerektiğini söyledi

18 Nisan 2017 Salı, 17:21:58 Güncelleme: 17:24:58 DHA

Avrupa Komisyonu, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumuyla ilgili şaibe iddialarının soruşturulması gerektiğini belirtti ve idam cezasını geri getirmenin, Türkiye'nin AB üyeliği sürecini kesin olarak bitireceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye çağrıda bulunarak referandum sürecindeki hukuk ihlallerine dair iddiaların araştırılmasını isterken, referandum sonuçları için Erdoğan'a tebrikte bulunmadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusula ve zarfları son anda kabul ettiği suçlamasıyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, insan hakları kurulunun gözlem sonucunu açıklayarak, "İddia edilen usulsüzlüklerin açık bir şekilde soruşturulması için yetkilileri göreve davet ediyoruz," dedi. 

"İDAM, KIRMIZI ÇİZGİLERİN EN KIRMIZISI"

Komisyon ayrıca, idam cezasını geri getirmenin Ankara'nın AB üyeliği adaylığını kesin olarak sonlandıracağını açıklandı. Sözcü Schinas, idam cezası için "Sadece bir kırmızı çizgi değil, kırmızı çizgilerin en kırmızısı," diye konuştu.

28 Nisan'da Malta'da buluşan AB ülkeleri dışişleri bakanları, bundan sonra atılacak adımları tartışacak.

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