Donald Trump'tan yeni kararname!

ABD Başkanı Donald Trump, vasıflı yabancı işçilere ülkede çalışma hakkı tanıyan H-1B vize programının yeniden gözden geçirilmesi için kararname çıkardı.

Trump, "Amerikan malı al, Amerikan işçisi çalıştır" başlıklı kararnameyi Wisconsin eyaletindeki bir fabrikada düzenlenen etkinlikte imzaladı.



Yabancı işçilerin ABD'de çalışmalarını yasal kılan H-1B vize programına ve kamu alımlarına ilişkin kararnameyi Amerikalıları korumak için imzaladığını belirten Trump, atılan adımın "ABD menşeli ürünlerin kullanımını kuvvetle teşvik edeceğini ve üretim için Amerikalı işçilerin işe alınmasını garantileyeceğini" ifade etti.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayınlanan başkanlık kararnamesinde, "Yürütme organlarının politikası, ekonomik ve ulusal güvenliği desteklemek, ekonomik büyümeyi hızlandırmak, iyi maaşlı iş imkanları yaratmak, orta sınıfı güçlendirmek ve Amerikan sanayi ve savunma endüstrilerinin yanında yer almak için federal yardımlar ve alımlar vesilesiyle ABD'de üretilen malların, ürünlerin ve materyallerin kullanımını en üst seviyeye çıkarmak olmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca kararnamede, ABD Dışişleri, Adalet, Çalışma ve İç Güvenlik bakanlıklarına yabancı işçilere yönelik kuralları Amerikalı işçilerin haklarını koruyacak şekilde revize etmeleri veya yeni kurallar hazırlamaları direktifi verildi.

Kararnamede, "H-1B programının düzgün şekilde çalışmasını teşvik etmek için Dışişleri, Adalet, Çalışma ve İç Güvenlik bakanlıkları H-1B vizelerinin en kalifiye ve en yüksek maaşlı başvuru sahiplerine verilmesini sağlayacak reformları mümkün olduğunca çabuk tavsiye etmelidir." ifadesine de yer verildi.

Uzmanlar, ABD'ye her yıl 85 bin civarında yabancı vasıflı işçinin geldiğine işaret ederek, H-1B programının kısıtlanmasının başta teknoloji ve sağlık hizmetleri olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.