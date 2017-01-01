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George H.W. Bush ABD
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George H.W. Bush hastaneye kaldırıldı

Zatürre nedeniyle tedavi altına alınan ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 05:53:25 Güncelleme: 05:55:54

ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hayattaki en yaşlı eski başkan olan 92 yaşındaki Bush'un sözcüsü Jim McGrath, yaptığı yazılı açıklamada, Bush'un zatürre nedeniyle tekrar hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

McGrath, Bush'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir süre hastanede gözlem altında tutulacağını belirtti.

Bush, geçen ocak ayında da solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush'un ve eski Florida Valisi Jeb Bush'un babası olan Cumhuriyetçi George H.W. Bush, 1989-1993 yıllarında görev yapmıştı.

 

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