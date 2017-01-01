Kolombiyalı çocuklar 23 Nisan için Türkiye'ye yolcu edildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bogota Koordinasyon Ofisinin davet ettiği 6 Kolombiyalı çocuk, Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye uğurlandı.

TİKA Bogota Koordinasyon Ofisinin, Kolombiya'da müzik alanında çalışan Batuta Vakfı ile sağladığı temasın ardından belirlenen 6 Kolombiyalı çocuk, başlarındaki iki öğretmen ile İstanbul Esenler Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 8'incisini düzenleyeceği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katılmak için Türkiye'ye yolcu edildi.

Festivalde hazırlanacak ve dünya liderlerine gönderilecek Barış Ekmeği için Türkiye'ye un götüren ve müzik alanında eğitim alan Kolombiyalı çocuklar, ülkede silahlı çatışmalardan uzun yıllar etkilenmiş bölgelerden seçildi.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.