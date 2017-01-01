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Kongo'da ayrılıkçılar 10 BM personelini rehin aldı!

Kongo'da ayrılıkçı bir grup 10'a yakın Birleşmiş Milletler personelini rehin aldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:51:40 Güncelleme: 09:56:46 AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Güney Sudanlı ayrılıkçılar, 10'a yakın Birleşmiş Milletler (BM) personelini rehin aldı.

BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO), Kuzey Kivu eyaleti Temsilcisi Daniel Ruiz, AA muhabirine açıklamasında, Munigi bölgesindeki MONUSCO yerleşkesinde yaklaşık 10 BM personelinin Güney Sudanlı ayrılıkçılar tarafından rehin alındığını bildirdi.

Ayrılıkçıların, ülkelerine geri dönmemek için personelleri alıkoyduğunu belirten Ruiz, Uganda, Kenya veya Etiyopya'ya gitmeyi talep eden ayrılıkçılarla uzlaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Munigi kampında yaklaşık 500 Güney Sudanlı ayrılıkçı yaşıyor.

Güney Sudan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetleri, geçen hafta eski Devlet Başkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütünden (SPLM-N) 8 eski ayrılıkçıyı ülkelerine iade etme konusunda anlaşmıştı.

Çok sayıda silahlı grubun aktif olduğu doğudaki Kuzey Kivu'nun halkı ise Machar'a destek veren ayrılıkçıların ülkede teşkilatlanmasından endişe ediyor.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı. Taraflar, barış görüşmeleri neticesinde 17 Ağustos 2015'te anlaşmaya varmış ancak barış süreci, cumhurbaşkanına bağlı güvenlik güçleriyle Machar yanlıları arasında 8 Temmuz'da yeniden başlayan çatışmalarla sekteye uğramıştı.

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