Trump ile Erdoğan Mayıs'ta görüşecek!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum sonrasında yayınlanan AGİT raporuyla ilgili konuştu.

AGİT raporunda hatalar olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu hataların kasıtlı olarak yapıldığını düşündüklerini belirtti. Çavuşoğlu, "AGİT siyasi analiz yapamaz. AGİT içerisinde PKK destekçisi isimler var. AB'nin referandumu sorgulama hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs'ta yapılacak NATO zirvesi öncesinde bir araya geleceklerini açıkladı.