ABD ile Rusya'dan havada tehlikeli yakınlaşma! Tam 12 dakika boyunca...

ABD Başkanı Donald Trump Ocak ayında göreve geldiğinden beri ABD jetleri ile Rus bombardıman uçakları ilk kez havada karşı karşıya geldi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre böyle bir karşılaşma en son 4 Temmuz 2015'te meydana gelmiş, iki ülkenin uçakları California'nın 64 kilometre açığında yakınlaşmıştı.

2015'teki yakınlaşmanın yaşandığı sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Barack Obama'ya ülkenin Bağımsızlık Günü'nü kutladığı bir mesaj göndermişti.

BU SEFER NÜKLEER KAPASİTELİ UÇAKLARI GÖNDERDİ

Habere göre bu kez Rusya, iki adet nükleer kapasiteli bombardıman uçağını, Alaska'nın Kodiak Adası'nın 160 kilometre açığına yolladı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin ise Rus uçaklarına müdahale etmek için iki adet F-22 hayalet uçağı ile E-3 erken uyarı uçağını havalandırdığı bildirildi.

Amerikan jetlerinin 12 dakika boyunca Rus bombardıman uçaklarının yanında uçtuğu, ardından Rus uçaklarının doğu Rusya'daki hava üssüne geri döndüğü aktarıldı.

Havadaki bu tehlikeli yakınlaşma, Suriye rejiminin İdlib'de kimyasal silahlı saldırı gerçekleştirmesinin ardından ABD'nin Şayrat Hava Üssü'nü füzelerle vurmasının akabinde ABD-Rusya ilişkilerinin gerilmesinin ardından yaşandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçtiğimiz hafta Moskova'ya ziyarette bulunmuş ve iki ülkenin ilişkilerinin çok düşük bir seviyede olduğu vurgulanmıştı.