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Avusturya, Türk vatandaşlarına para cezası vermeye hazırlanıyor!

Avusturya İçişleri Bakanlığı'nın Avusturya vatandaşı olduktan sonra yeniden yasadışı yollarla Türk vatandaşlığına geçen kişilere para cezası vereceği açıklandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:36:04 Güncelleme: 14:43:25 HABERTURK.COM

Avusturya, Türkiye´de yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrasında çifte vatandaş konumundaki Türklere yönelik önlemleri sertleştirmeye hazırlanıyor.

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Avusturya vatandaşı olduktan sonra yasadışı yollarla yeniden Türk vatandaşı olanlara para cezası verilmesi konusunda hazırlık yapıldığını açıkladı.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, bugün bakanlar kurulu toplantısı öncesinde açıklama yapan Sobotka, yasadışı olarak yeniden Türk vatandaşlığını alanların Avusturya vatandaşlığının iptalinin yanı sıra, gelecekte 5 bin Euro da para cezası vermelerini sağlayacak yasal düzenleme yapacaklarını söyledi. Düzenlemenin federal yasa olarak yapılması öngörülürken, taslak metnin mayıs ayı başında hazır olması bekleniyor.

Kurier gazetesi konuya ilişkin internet sayfasında yer verdiği haberde, yakın zamanda Avusturya vatandaşlığına geçen Türklere mektup gönderileceği bilgisini paylaşırken, Avusturya vatandaşlığını alan Türklere yeniden Türk vatandaşlığına geçmeleri durumunda bunu bildirmekle yükümlü oldukları konusunda uyarılacağını da yazdı.

Avusturya´da yaşayan Türk vatandaşlarının dörtte üçünün, referandumda "evet" yönünde oy kullanmasının 70 ve 80´li yıllarda uyum konusunda hatalar yapıldığını gösterdiğini kaydeden Sobotka, gelecekte benzer hataların tekrarlanmaması için sığınmacılar konusundaki üst sınırın azaltılması gerektiğini de savundu.

 

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