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Siyasi istikrar arayan Bulgaristan'da yeni dönem!

Bulgaristan'da 44. Halk Meclisi yeni yasama dönemine başladı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:04:42 Güncelleme: 15:07:09 HABERTURK.COM

Siyasi istikrar arayışındaki Bulgaristan’da 44. Halk Meclisi yeni yasama dönemine başladı.

En yaşlı üye Toma Tomov’un oturum başkanlığında çalışmalarına başlayan meclisin açılışına Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Yardımcısı İliyana Yotova, resmi konuklar, diplomatlar ve Bulgaristan dini cemaatlerinin temsilcileri de katıldı.

Milletvekillerinin yemin töreni ile start alan meclisin başkanlığına 157 milletvekilinin önerisi ile GERB partisinden Dimitar Glavchev seçilirken parlamentonun gündeminde yeni hükümeti kurmak var. Cumhurbaşkanı Radev’in gelecek hafta parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin liderleri ile görüşmelere başlaması ancak hükümeti kurma görevini seçimlerde oyların yüzde 32.55’ini alarak birinci çıkan Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Genel Başkanı Boyko Borisov’a vermesi bekleniyor.

240 üyeli Bulgaristan Parlamentosu’nda GERB 96, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 79, Birleşik Vatanseverler Hareketi 27, Bulgaristan Türkleri’ni temsil eden Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS) HÖH 26 ve Volya (İrade) Partisi ise 12 sandalyeyle temsil ediliyor.

Meclisin ilk günü partiler adına yapılan konuşmalarda GERB adına Tsvetan Tsvetanov, BSP adına Kornelia Ninova , DPS adına Mustafa Karadayı, Birleşik Vatanseverler Hareketi (NFSB ile VMRO) adına Valeri Simeonov, Volya (Will) adına Veselin Mareshki söz alırken, HÖH Lideri Mustafa Karadayı yaptığı konuşmada aşırı milliyetçilerin yer alacağı bir koalisyona destek vermeyeceklerini söyledi.

Seçimlerde kullanılan toplam oyların 2.95’ini alan ancak yaşanan engellemeler nedeniyle yüzde 4’lük seçim barajını aşamayan ve parlamento dışında kalan Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarının ikinci temsilcisi Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuş ancak talebi kabul edilmemişti.

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