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therasa may
DÜNYA

İngiltere Başbakanı seçim öncesi TV programlarına katılmayacak!

İngiltere Başbakanı Theresa May, seçimler öncesinde TV programlarına katılmama kararı aldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:24:54 Güncelleme: 15:26:25 AA

İngiltere Başbakanı Theresa May, erken genel seçim öncesinde televizyonlarda tartışma programlarına katılmayacağını bildirdi.

May, tepki çeken kararını BBC Radyo 4'te bugün konuk olduğu programda açıkladı.

"Televizyon tartışma programları yapmayacağım." ifadesini kullanan May, "Ben, siyasilerin dışarı çıkıp seçmenle buluştuğu kampanyaların yararına inanıyorum. Her zaman buna inandım ve bunu yapacağım. Başbakan olarak, bir seçim bölgesinin milletvekili olarak, dışarı çıkıp bölgemde kapı kapı dolaşacağım." şeklinde konuştu.

Muhalefet partileri, Başbakan May'in televizyon programlarına katılmama kararını eleştirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, May'in kararını "siyasilerle karşı karşıya gelmekten kaçmak" şeklinde yorumlarken, Liberal Demokrat Partinin lideri Tim Farron May'in tartışmalara katılmaktan "korktuğunu" söyledi.

MAY'İN YERİNE 'BOŞ SANDALYE' KONULACAK

İskoç Ulusal Partisi ve Liberal Demokrat Partisi de televizyon yapımcılarına siyasilerin katılacağı tartışma programlarında May'in yerine "boş sandalye" koyma çağrısı yaptı.

Başbakan May, dün sabah düzenlediği sürpriz basın toplantısıyla 8 Haziran'da erken genel seçim kararı alındığını açıklamıştı.

 

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