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symi adası
DÜNYA

Yunan kara parçasında bir Türk tespit edildi!

Yunanistan'ın Nimos adlı kara parçasında tespit edilen 27 yaşındaki Türk vatandaşı buraya 2 bin 500 euro karşılığı bir botla geldiğini söylerken, sığınma talebinde de bulunmadı. İlgili makamlar, avukat olduğunu söyleyen Türk'ün kimliğiyle ilgili bilgi edinmeye çalışıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:59:57 Güncelleme: 16:28:31 DHA

Yunanistan'ın Symi Adası'na yakın Nimos adını taşıyan kara parçasına çıkan 27 yaşındaki bir Türk vatandaşı uluslararası acil yardım numarası "112"yi arayıp nerede olduğunu kendisi bildirdi.

Hemen Nimos'a giden Deniz Jandarması genç adamı adanın sahilinde buldu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi olay hakkında bilgilendirildi.

Avukat olduğunu söyleyip avukat kartını gösteren ve geçerli pasaporta sahip 27 yaşındaki genç, Türkiye'den sığınmacı taşıyan bir Türk'ün kullandığı deniz botuyla, 2.500 euro karşılığında karşıya geçtiğini iddia etti.

İlgili makamlar, genç adamın kimliğiyle ilgili bilgiler edinmek ve Türkiye'de arananlar listesinde olup olmadığını tespit etmek üzere araştırmalara başladı.

Şimdiye kadar Yunanistan'a kaçak girmesinin nedenlerini açıklamayan genç, sığınma talebinde de bulunmadı.

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