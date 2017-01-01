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İngiliz Parlamentosu erken seçim kararı aldı
DÜNYA

İngiliz Parlamentosu erken seçim kararı aldı!

İngiliz Parlamentosu, ülkenin 8 Haziran'da erken seçime gitmesine dair kararı onayladı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:50:52 Güncelleme: 17:22:38 HABERTURK.COM

İngiliz Parlamentosu 8 Haziran'da erken seçim kararı aldı. 

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada erken seçime 13 milletvekili "hayır" derken 522 milletvekili "evet" oyu kullandı.

İskoç Ulusal Partisi (SNP) ise oylamaya katılmayacağını daha önce ilan etmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün bir açıklama yaparak erken seçime gidilme kararı aldığını açıklamıştı.

May, "Önümüzdeki yıllarda netlik ve istikrarı sağlamak için tek yolun erken seçime gitmek olduğu sonucuna ulaştım." ifadelerini kullanmıştı.

 

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