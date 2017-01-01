Bir yanda Londra'daki evinden Prens William diğer yanda ise Los Angles'daki evinin mutfağından Lady Gaga facetime ile görüntülü konuştular.

Kamuoyunu akıl sağlığı hakkında daha açık olmaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan videoda Lady Gaga prens William'ı facetime ile araken görülüyor.

Ünlü şarkıcı prense yaşadığı pisikolojik zorlukları nasıl atlattığından bahsediyor. Lady Gaga: "Benim için hergün uyanmak, üzgün hissetmek, sahneye çıkmak, tarifi çok zor bir şey, zihinsel hastalıkla ilgili çok fazla utanç var, benimle ilgili bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyordum" dedi.

Prens William Lady Gaga'ya tabuları yıkmanın çok önemli olduğunu söyledi ve eşiyle bir süredir akıl sağlığı konusunda çalışmalar yürüttüğünü iletti.