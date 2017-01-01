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ABD'den Peşmerge'ye 295.6 milyon dolarlık silah satışı

Irak, ABD'den 4,400 adet M16A4 model tüfek, 46 adet M2 50 kalibreli makinalı tüfek, 186 adet M240B makinalı tüfeği, 36 adet M1151 HMMWV, 77 adet M1151 zırhlı HMMWV'ın yanı sıra çok sayıda askeri araç ve gereç istedi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 23:00:17 Güncelleme: 23:29:11 AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Peşmerge güçleri için Irak'a 295.6 milyon dolarlık silah satışını onayladığını açıkladı.

Bakanlık, Irak'ın "talebi üzerine" Peşmerge'ye ait iki piyade ve iki topçu tugayı için gerçekleştirilecek silah satışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Satışın toplam değerinin 295.6 milyon dolar olduğu belirtilen açıklamada, Irak hükümetinin Peşmerge'ye ait gerekli malzemelerin tamamlanması için talepte bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu piyade ve topçu tugayları Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı altında, merkezi hükümetle birlikte çalışacaktır." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, Irak'ın kendilerinden 4,400 adet M16A4 model tüfek, 46 adet M2 50 kalibreli makinalı tüfek, 186 adet M240B makinalı tüfeği, 36 adet M1151 HMMWV, 77 adet M1151 zırhlı HMMWV'ın yanı sıra çok sayıda askeri araç ve gereç talep ettiğini belirtti.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın da konuya ilişkin olarak ABD Kongresini 18 Mart'ta bilgilendirdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen ay, 2005 yılından bu yana "dış askeri satış" (FMS) programı altında Irak'a toplam 22 milyar dolarlık silah satışını onayladığını açıklamıştı.

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