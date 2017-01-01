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KSYÖ'den İdlib açıklaması
DÜNYA

KSYÖ'den İdlib açıklaması

KSYÖ Genel Direktörü Üzümcü, "Laboratuvarlardan gelen ilk sonuçlar, kurbanların sarin veya sarin benzeri bir maddeye maruz kaldığına işaret ediyor. Halihazırda elde edilen bulgular yadsınamaz nitelikte" dedi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 23:25:08 Güncelleme: 23:59:17 AA

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Büyükelçi Ahmet Üzümcü, Suriye'nin Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin uzman laboratuvarların yaptığı çalışmaya ilişkin, "Laboratuvarlardan gelen ilk sonuçlar, kurbanların sarin veya sarin benzeri bir maddeye maruz kaldığına işaret ediyor. Halihazırda elde edilen bulgular yadsınamaz nitelikte." dedi.

KSYÖ, İdlib kentinin güneyindeki Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah kullanıldığı iddiasını soruşturmak üzere oluşturulan bilirkişi heyetinin topladığı kanıtların, uzman laboratuvarlardaki incelemelerinden elde edilen ilk bulguları paylaştı.

Üzümcü, örgütün yönetim konseyi üyelerine yaptığı bilgilendirmede, bilirkişi heyetinin saldırıda hayatını kaybeden üç kişinin otopsilerinden alınan biyo-medikal örneklerin iki ayrı laboratuvarda yapılan analizlerinin, kurbanların sarin veya sarin benzeri zehirli gaza maruz kaldıklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Büyükelçi Üzümcü, ayrıca heyetin halen hastanelerde tedavileri süren yedi kişiden alınan biyo-medikal örneklerin yine iki ayrı laboratuvarda yapılan analizlerinin de kurbanların sarin veya sarin benzeri zehirli gaza maruz kaldığını gösterdiğini kaydetti.

KSYÖ Yönetim Konseyinin talimatları ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları doğrultusunda hareket eden heyetin profesyonelliğine ve tarafsızlığına olan güveninin tam olduğunu vurgulayan Üzümcü, "Örgütün görevlendirdiği laboratuvarlardan gelen ilk sonuçlar, kurbanların sarin veya sarin benzeri bir maddeye maruz kaldığına işaret ediyor. Her ne kadar bunların daha detaylı analizleri yapılacak olsa da halihazırda elde edilen bulgular yadsınamaz nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da düzenlediği kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.

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