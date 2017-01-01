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Arnavutluk'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu adaysız gerçekleşti

Meclis çalışmalarını uzun süredir boykot eden muhalefet, seçim oturumuna katılmadı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 23:37:36 Güncelleme: 23:42:03 AA

Arnavutluk'un yeni cumhurbaşkanının belli olacağı seçimin ilk turu "adaysız" gerçekleşti.

Henüz hiçkimsenin adaylığını açıklamadığı cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu, Arnavutluk Meclisi'nde yapıldı. Seçim oturumuna, uzun süredir meclis çalışmalarını boykot eden muhalefet milletvekilleri katılmadı.

Meclisteki hiçbir partinin aday göstermediği cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu "adaysız" tamamlanırken, anayasaya göre meclisin belirlediği beş turluk seçim takvimi işlemeye devam edecek.

Beşinci turun sonunda da hiçbir aday çıkmaması durumunda, yeni seçim eylül ayında yapılacak.

Seçim oturumunun başında konuşan Meclis Başkanı İlir Meta, cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında bilgi verirken, anayasaya göre muhtemel adayların birinci ve gerekirse ikinci ve üçüncü turlarda oyların beşte üçünü alması gerektiğini hatırlattı.

Meta, ilk üç turda seçim gerçekleşmediği takdirde, dördüncü ve gerekirse beşinci turlarda 140 milletvekilin yarısından bir fazlasının oylarını alan adayın seçimi kazanacağını kaydetti.

Meclis Başkanı Meta, hiç kimsenin adaylık başvurusunda bulunmadığı ilk turun, boşa gitmesine rağmen tamamlandığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak.

Adaylık başvurusunda bulunacak kişinin en az 20 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Anayasaya göre, cumhurbaşkanı meclisteki 140 milletvekilinin gizli oylarıyla seçiliyor.

Arnavutluk'ta 18 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesinde, mayıs ayında meclisin prosedür gereği feshedilecek olması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi erkene alınmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'nin beş yıllık görev süresi 24 Temmuz'da sona erecek.

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