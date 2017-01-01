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Atina'da patlama

Banka şubesi önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 23:56:10 Güncelleme: 23:57:10 AA

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kent merkezindeki bir banka şubesinin önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu banka ve çevre binalarda hasar meydana geldi.

Bir internet sitesini telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, Santaroza Caddesi'ndeki Eurobank’ın önüne patlayıcı bırakıldığını bildirmesi üzerine güvenlik güçleri bankanın bulunduğu binanın çevresindeki caddeleri trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağladı.

Bankanın girişine bir okul çantası içerisinde bırakıldığı tespit edilen bombanın patlaması sonucu bankanın ön kısmında ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polisin incelemeleri sürüyor.

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