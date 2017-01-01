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Venezuela'da gerilim tırmanıyor! 17 yaşındaki genç öldürüldü

Devlet Başkanı Maduro'yu protesto gösterileri devam ederken arkadaşlarıyla futbol maçından dönen genç, hükümet yanlısı milisler tarafından öldürüldü

20 Nisan 2017 Perşembe, 00:25:11 Güncelleme: 00:27:02 AA

Venezuela'nın başkent Caracas'ta Nicolas Maduro liderliğindeki hükümete karşı düzenlenen protesto gösterileri sırasında 17 yaşındaki bir gencin vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Olaylar sırasında arkadaşlarıyla bir futbol maçından eve yürüyerek dönen Carlos Romero adlı gencin, yolda göstericileri hedef alan bir grup hükümet yanlısı milisin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Romero'nun tedavi için getirildiği Clinicas Caracas Hastanesinin başhekimi Miguel Salomon, kafasından silahla vurulan gencin ameliyathanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Venezuela Başsavcısı olay hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı.

Romero, ülkede nisan ayı başında Yüksek Mahkemenin, Kongrenin yetkilerini elinden alma yönündeki kararının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybeden altıncı kişi oldu.

Mahkemenin tepkiler sonrası kararı geri çekmesinin ardından da kesilmeyen gösterilerin en büyüklerinden biri dün başkent Caracas'ta gerçekleşti.

Göstericiler, Maduro'nun istifası ve ülkenin erken seçime gitmesi talebiyle protestolarını sürdürüyor.

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