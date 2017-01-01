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ABD'den gerilimi artıracak İran ve 'nükleer' açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "İran'ın provakatif eylemleriyle ABD’yi, bölgeyi ve dünyayı tehdit ettiğine dair elimizde çok net deliller var" dedi

20 Nisan 2017 Perşembe, 01:00:57 Güncelleme: 01:02:58 AA

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran'la BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasında imzalanan nükleer anlaşmanın hedefine ulaşmadığını bildirdi.

Bakan Tillerson, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump yönetiminin İran politikasını tekrar gözden geçirdiğini aktaran Tillerson, "İran'ın provakatif eylemleriyle ABD’yi, bölgeyi ve dünyayı tehdit ettiğine dair elimizde çok net deliller var." dedi.

İran'la ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın İran'ı durduramadığını belirten Tillerson, "İran'la varılan nükleer anlaşma hedefine ulaşmıyor." diye konuştu.

Tillerson, Washington ve Tahran arasındaki ilişkiyi sadece nükleer anlaşma üzerinden değerlendirmeyeceklerini, İran'ın bölgesel de bir tehdit olduğunu kaydederek, "İran politikamızı kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. Nükleer anlaşma gözden geçirdiğimiz unsurlardan sadece birisi." ifadesini kullandı.

İran'ı Kuzey Kore'ye benzeten Tillerson, ülkenin yönetiminin kontrol edilmemesi durumunda ortaya "yeni bir Kuzey Kore'nin çıkacağını" dile getirdi.

İran'ın nükleer çalışmalarının dünya barışı adına bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Tillerson, Tahran yönetiminin Suriye'de Beşşar Esed'e, Irak'ta Şii milislere, Yemen'de ise Husilere destek vererek bölgesel sorunlar çıkardığını söyledi.

Tillerson, "İran terörü destekleyen ülkeler listesinde en önde bulunuyor ve birçok yerde karışıklık çıkartarak ABD'nin çıkarlarını hiçe sayıyor." açıklamasında bulundu.

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