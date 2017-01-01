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Çin'de madeni su bastı

Çin'in Şaanşi eyaletinin Şınmu ilçesindeki kömür ocağında mahsur kalan 6 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 07:01:14 Güncelleme: 07:01:36 AA

Çin'de bir kömür madeninde su baskını nedeniyle 6 kişi mahsur kaldı.

Şinhua ajansının haberine göre, olay ülkenin güneybatısındaki Şaanşi eyaletinin Şınmu ilçesinde yaşandı.

Yaklaşık 600 metre derinlikte bulunan madende 7 kişinin çalıştığı sırada gerçekleşen olayın ardından bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Bir kişiyi kurtaran ekipler madende bulunan suyu tahliye etmeye ve diğer kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Yerel yetkililer olayın nedenine yönelik soruşturma başlattı.

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