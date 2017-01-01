20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
astana görüşmeleri
DÜNYA

Türkiye, Rusya ve İran Tahran'da bir araya geldi

Önümüzdeki ay Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleri öncesi Türkiye, Rusya ve İran Tahran'da bir araya gelerek müzakere konularını ele aldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:20:31 Güncelleme: 10:23:19 DHA

Kazakistan'ın başkenti Astana'da önümüzdeki ay yapılması planlanan Suriye konulu müzakereler öncesi, üç garantör ülke İran, Türkiye ve Rusya Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Astana'da Mayıs başında görüşülmesi beklenen konular, Tahran'daki oturumda taraflar arasında iki gün boyunca müzakere edildi.

Suriye'deki ateşkes sürecinin başlıca konu olarak masaya yatırıldığı görüşmelerde, Suriye yönetimi ile muhalifler arasında "tutuklu takası" konusu da ele alındı.

Astana'da 2 Mayıs'ta yapılacak müzakerelerin ön hazırlığı niteliğindeki Tahran oturumunda, Birleşmiş Milletler'den gözlemciler de hazır bulundu. 19-20 Mayıs tarihlerinde basına kapalı olarak yapılan müzakerelerde, tarafların, Astana müzakerelerinden bir gün önce uzmanlar seviyesinde tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

"SURİYE TÜM YÖNLERİYLE KONUŞULMALI"

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki oturuma ilişkin yayımladığı değerlendirmede, Suriye sorunun çözümü için meselenin tüm yönlerinin ele alınması gerektiğini kaydetti.

Bakanlık, "Sorunun hem siyasal ve hem terörizmle mücadele ve askeri ayağının aynı anda ele alınmasıyla meselenin çözülebileceğini temenni ederiz" ifadelerine yer verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
CIA koridorlarında 'hain' aranıyor!
DÜNYA

CIA koridorlarında 'hain' aranıyor!
Dünyanın konuştuğu gazeteci Suriyeli Abdülkadir o anı anlattı!
DÜNYA

Dünyanın konuştuğu gazeteci o anı anlattı!
Çin'de madeni su bastı
DÜNYA

Çin'de madeni su bastı
Nikki Haley: ABD, Kuzey Kore ile savaş istemiyor
DÜNYA

"ABD, Kuzey Kore ile savaş istemiyor"
ABD'den gerilimi artıracak İran ve 'nükleer' açıklaması!
DÜNYA

ABD'den gerilimi artıracak İran açıklaması!
Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için mahkeme süreci yeniden başlıyor
DÜNYA

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakkında flaş ...
ABD'den gerilimi artıracak İran ve 'nükleer' açıklaması!
DÜNYA

ABD'DEN GERİLİMİ ARTIRACAK İRAN AÇIKLAMASI!
Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için mahkeme süreci yeniden başlıyor
DÜNYA

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİ ASKERLER HAKKINDA FLAŞ GELİŞME
Çin'de madeni su bastı
DÜNYA

ÇİN'DE MADENİ SU BASTI
Türkiye, Rusya ve İran Tahran'da bir araya geldi
DÜNYA

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN TAHRAN'DA BİR ARAYA GELDİ
CIA koridorlarında 'hain' aranıyor!
DÜNYA

CIA KORİDORLARINDA 'HAİN' ARANIYOR!
Dünyanın konuştuğu gazeteci Suriyeli Abdülkadir o anı anlattı!
DÜNYA

DÜNYANIN KONUŞTUĞU GAZETECİ O ANI ANLATTI!