Savaşın ortasında DEAŞ'a kemanıyla meydan okudu!

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:51:29 | Güncelleme: 12:57:20
HABERTURK.COM
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Irak'ın Musul şehrinde DEAŞ'a karşı yürütülen operasyon devam ederken, Iraklı kemancı Ameen Mukdad, enkazın ortasında terör örgütüne kemanıyla meydan okuyor.
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Reuters'ın haberine göre Mukdad, DEAŞ'ın yönetimi altında yaşarken gizlice bestelediği parçalardan oluşan bir konser verirken, Musul'un batı yakasından patlama ve çatışma sesleri gelmeye devam ediyordu.
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Mukdad, "Bu mekan herkes için, sadece bir mezhep için değil. DEAŞ bir dini temsil etmiyor, özgürlüğü bastıran bir ideolojiyi temsil ediyor. DEAŞ'la ilgili her şey yanlış" ifadelerini kullandı.
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28 yaşındaki Mukdad, DEAŞ evini basıp müzik aletlerine el koyduktan sonra Musul'dan kaçmış. Örgüt, Mukdad'ın müziğini bir 'ihlal' olarak görüyor.
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Mukdad, şehre geri döndükten sonra dün enkazın ortasında bir saatlik bir konser verdi.
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"Dünyaya mesaj gönderme, terörizme darbe vurma ve özgürlüğü kısıtlamak isteyen ideolojilere mesaj gönderme fırsatını kullanmak istiyorum: Müzik çok güzel bir şey. Müziğe karşı olan herkes çirkin."
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Mukdad, Musul'un doğusundaki eski şehir halen DEAŞ'ın kontrolü altındayken konserinin reklamını sosyal medyadan yapmış.
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Konser boyunca askerler de görev alarak, bölgenin güvenliğini sağladı.
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Konseri izlemeye gelenler performansı bir 'rüya' olarak tanımlarken, üniversite öğrencisi Iraklı bir genç, "Buraya gelerek, savaşın Musul'daki hayatı durdurmadığı mesajını vermek istedim. Buradaki bütün hasarı görebiliyorsunuz fakat biz halen mutlu olmak istiyoruz, müzik dinlemek istiyoruz."
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DEAŞ'ın yönetimi altında eğlence yasak olsa da, Mukdad evinde müzisyen arkadaşlarıyla enstrüman çalmaya devam etmiş; tespit edilmemek için de camları sıkıca kapatmışlar. Şuan Bağdat'ta yaşayan Mukdad'ın Musul'da verdiği konseri izlemeye gelen kişi sayısının sadece 20 olması ise şehirdeki stresi gözler önüne seriyor.