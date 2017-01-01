20 NİSAN 2017
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Savaşın ortasında DEAŞ'a kemanıyla meydan okudu!

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:51:29 HABERTURK.COM

  • 1 Savaşın ortasında DEAŞ'a kemanıyla meydan okudu!
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    Irak'ın Musul şehrinde DEAŞ'a karşı yürütülen operasyon devam ederken, Iraklı kemancı Ameen Mukdad, enkazın ortasında terör örgütüne kemanıyla meydan okuyor.

  • 2 Savaşın ortasında DEAŞ'a kemanıyla meydan okudu!
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    Reuters'ın haberine göre Mukdad, DEAŞ'ın yönetimi altında yaşarken gizlice bestelediği parçalardan oluşan bir konser verirken, Musul'un batı yakasından patlama ve çatışma sesleri gelmeye devam ediyordu. 

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    Mukdad, "Bu mekan herkes için, sadece bir mezhep için değil. DEAŞ bir dini temsil etmiyor, özgürlüğü bastıran bir ideolojiyi temsil ediyor. DEAŞ'la ilgili her şey yanlış" ifadelerini kullandı.

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    28 yaşındaki Mukdad, DEAŞ evini basıp müzik aletlerine el koyduktan sonra Musul'dan kaçmış. Örgüt, Mukdad'ın müziğini bir 'ihlal' olarak görüyor.

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    Mukdad, şehre geri döndükten sonra dün enkazın ortasında bir saatlik bir konser verdi.

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