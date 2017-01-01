Rus lider Putin'den 'seçim' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisinin ardından gelecek başkanın seçim süreciyle ve sadece Rus halkı tarafından seçileceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Putin, önümüzdeki sene Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için aday olup olmayacağını henüz açıklamadı.

Fakat Putin'in aday olması bekleniyor. Eğer seçilirse bu, Rus liderin dördüncü dönemi olacak.

Kremlin'de düzenlenen toplantıda Putin, "Devlet başkanının halefine demokratik seçimlerle Rus halkı karar verecek, başkası kimse değil." dedi.

Habere göre birçok Rus analist, 17 senedir ülkenin siyasetine yön veren Putin'in, 2024'te görevini yeni birine devretmeden önce bir dönem daha devlet başkanlığı yapacağını düşünüyor.